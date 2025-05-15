"Похоже на пощечину": европейские дипломаты обвинили Путина в срыве мирных переговоров

Европейские дипломаты обвинили Владимира Путина в подрыве мирных переговоров с Украиной после того, как Кремль направил в Турцию делегацию низкого уровня. На Западе это расценили как попытку сорвать диалог и выиграть время для продолжения войны.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg, The Guardian и Independent.

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Как в Европе отреагировали на состав российской делегации

Перед началом неформальной встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Анталии глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Кремль, отправив в Стамбул делегацию низкого уровня, пытается "выиграть время".

Мы надеемся, что президент Соединенных Штатов увидит в этом издевательстве то, чем оно есть, и сделает правильные выводы,

– сказал он.

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль отметил, что Украина демонстрирует готовность к переговорам, тогда как Россия - "хочет продолжить войну".

"Единственный пустой стул – российский", – отметил он.

Европейские лидеры также отметили, что США поддерживают согласованные санкции против России, если Москва продолжит наносить удары по Украине.

Генсек НАТО Марк Рютте также обратил внимание на низкий уровень российской делегации, которую Путин направил в Турцию.

Очевидно, что Россия отправляет в Турцию на эти мирные переговоры только делегацию низшего уровня. Я все еще осторожно оптимистично настроен, что если россияне также будут готовы к сотрудничеству, то в течение следующих нескольких недель можно достичь определенных прорывов,

– отметил он.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми также раскритиковал состав российской делегации и призвал усиливать НАТО.

"Мы пришли с одним единственным посланием – поддержать Украину и обеспечить справедливый, длительный и прочный мир. И готовность к этому миру демонстрирует также присутствие президента Зеленского здесь, в Турции. Мы внимательно следили, направляясь на эти переговоры, и заметили российских лиц низкого уровня, которые приезжают представлять российскую сторону", – подчеркнул Ламми.

Он добавил, что при таких условиях Альянс должен "удвоить усилия по всей Евро-Атлантике, чтобы подтвердить обязательства по расходам на оборону".

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что решение Путина прислать делегацию низкого уровня "похоже на пощечину".