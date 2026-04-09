"Трампа съедят": кто на самом деле победил на Ближнем Востоке и как перемирие повлияет на Россию

США и Иран через посредников достигли дипломатического прорыва, а именно договорились о по крайней мере двухнедельном прекращении огня. Это произошло еще до того, как Трамп пригрозил "уничтожением целой цивилизации", а Тегеран пообещал начать разблокировать Ормузский пролив.

О последствиях перемирия на Ближнем Востоке для всех сторон и о перспективах того, что дальше может произойти в этом регионе специально для 24 Канала разобрали политические эксперты.

К теме Иран до сих пор стоит и не рассыпался, а Трамп свирепствует․ Что происходит на Ближнем Востоке и какие последствия для Украины

Чем для Трампа обернется перемирие с Ираном?

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий рассказал, что США могут себе приписать частичную победу, но вряд ли это будет победой, как для избирателей Трампа, так и для избирателей Демократической партии. Условия, которые предполагались во время этой атаки, не выполнены. Условия, которые есть в публичном пространстве, от Ирана в США, если будут выполнены, как говорит Трамп, то скорее победил тогда Иран, а не США.

Там в условиях четко прописано, что Иран будет иметь возможность обогащать уран, правда, для мирных целей, но Трамп говорил обо всем уране. Плюс с Ирана снимают некоторые санкции. Выглядит так, что Ирану будут компенсировать атаки по нему. То есть, будет то же, что и было раньше, но если Трамп снимет санкции и компенсирует потери, то это будет комическая ситуация,

– отметил политический эксперт.

Он продолжил, что Трамп то же самое мог заявить и на второй день войны. Для него это тотальное поражение. Если ничего не изменится в течение этих 2 недель, его съедят очень быстро. Трампа уже раздирают в США. И прежде всего это будут делать демократы. Какие были цели в Иране? Какие выполнены? Для чего это было? Сколько средств потрачено, сколько людей погибли, и ничего не достигнуто, режим тот же, ничего не изменилось.

Кто действительно победил в войне на Ближнем Востоке?

Член экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев заметил, что Трамп пытается подать за победу то, что победой не является. Громкие заявления о победе у всех – и у Ирана, и даже у ОАЭ. По факту Иран выходит в лучшем состоянии. По крайней мере стратегически он не только выстоял, но и усилил свое влияние. И тот факт, что еще не началось прохождение танкеров Ормузским проливом, показывает, что Иран хочет оплат.

"Если все так и останется, то Иран еще и укрепит свои позиции в регионе. Поэтому, Иран будет иметь больше фактов утверждать, что он победил в этой войне. Со стороны США же не было достигнуто ни одной цели. Иран будет настаивать на том, что он может продолжать обогащать уран, он не собирается останавливать ракетную программу, он не собирается останавливать поддержку террористов в регионе", – отметил член экспертного совета Центра гражданских свобод.

По его словам, Израиль в принципе можно считать победителем тоже, потому что у Израиля не было амбициозной цели смены режима или достижения какого-то условия. Израиль хотел как можно больше ослабить возможности Ирана поражать его территорию. Было уничтожено огромное количество складов боеприпасов, ракетных пусковых установок, не говоря уже о физическом уничтожении лидеров Ирана.

Как перемирие на Ближнем Востоке повлияет на Россию?

Политолог Николай Давидюк высказал мнение, что ближневосточный регион положительно воспримет перемирие. Впрочем все равно стоит выждать 2 недели. Сейчас выглядит так, что выиграли все, а самое главное планета Земля. Ведь если бы было применено ядерное оружие, это было бы не очень хорошо. Однако точно проиграла Россия. Она на этой войне зарабатывала, и жалобы, которые уже звучат по перемирию из Кремля, это признак недополученных прибылей.

Россия хотела нагреть свою жирную лапу на росте цен на нефть. Впрочем благодаря работе Сил Обороны Украины, Россия не смогла на полную воспользоваться этим "окном". Уже цены на нефть начали падать. Российская некачественная нефть станет еще дешевле. Россия возвращается в иранскую довоенную историю, когда она зарабатывала немного,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что России придется вернуться в эпоху низких цен, задолженности, больших кредитов, дефицита бюджета. На Ближнем Востоке же правильнее говорить, что завершился этап войны, а не вся война. Дальше будут переговоры. Пакистан может поднять свою субъектность. А страны, которые объявляют свои победы, будут счастливы.

