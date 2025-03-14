Когда состоится встреча Трампа и Путина: The Moscow Times назвало возможный диапазон

Дональд Трамп как можно скорее хочет достичь перемирия в войне России против Украины. Между тем Владимир Путин не демонстрирует желания завершать боевые действия. Поэтому в Кремле не спешат организовывать встречу двух лидеров.

Российские дипломаты в частных беседах сообщали The Moscow Times, что возможный диапазон даты встречи Путина и Трампа охватывает конец апреля (где-то в районе Пасхи) – начало июня, передает 24 Канал.

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В Кремле затягивают со встречей с Трампом

После телефонного разговора с Путиным Трамп неоднократно публично заявлял, что хочет провести встречу как можно быстрее. Между тем в Москве выбрали осторожную риторику. Там отмечали, что переговоры лидеров нужны, но, мол, рано говорить о конкретных датах.

Еще в феврале российские чиновники раскрыли изданию позицию Кремля. Он будет пытаться сначала достичь военных успехов, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах. Речь идет, прежде всего о вытеснении ВСУ из Курской области, выходе на админграницы оккупированных областей.

Российские дипломаты уверены, что Трампа мало беспокоят границы Украины. Он хочет показать, что он главный миротворец и сумел достичь того, что никому до него не удавалось.

"Контроль над вооружениями и стратегическая стабильность интересуют Трампа по остаточному принципу, а для нас это важно", – отметил российский высокопоставленный чиновник.