Диалог политиков уже прокомментировали в Кремле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.
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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным вечером в среду, 12 февраля.
Диалог политиков уже прокомментировали в Кремле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.
Смотрите также Имеет украинские корни: СМИ выяснили, кто может быть посланником Путина на переговорах с Трампом