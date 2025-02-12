Діалог політиків вже прокоментували у Кремлі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Яку інформацію розповіли у Кремлі