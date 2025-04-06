"Россия издевается над предложениями о мире": Макрон жестко отреагировал на удары по Украине

Эммануэль Макрон заявил, что Россия продолжает игнорировать любые мирные усилия США и Украины, разжигая войну с новой силой. Президент Франции призвал решительно реагировать на действия Москвы.

В посте в соцсети "Х" французский президент написал, что в день национального траура в Украине вспоминает о детях и всех гражданских жертвах России, в том числе и в результате удара по Кривому Рогу 4 апреля, передает 24 Канал.

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Россия издевается над мирными инициативами

Вспомнил Макрон и за комбинированную атаку на ряд украинских городов в ночь на 6 апреля.

Политик отметил, что уже почти месяц прошел, как Украина согласилась на предложение президента Трампа о полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 дней, а союзники Киева начали работать над его обеспечением. Между тем Россия продолжает войну против мирного населения.

Макрон подчрнул, что эти вражеские удары должны прекратиться. Для этого нужно как можно быстрее достичь прекращения огня и прибегнуть к решительным действиям в случае, если Кремль продолжит тянуть время и отказываться от мира.

Сколько еще Россия будет издеваться над мирными инициативами Соединенных Штатов и Украины, продолжая убивать детей и мирных жителей?,

– подытожил президент Франции.