Войну в Украине завершит капитуляция одной из сторон, а не временное перемирие, – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит перспектив мира между Украиной и Россией в ближайшем будущем. По его мнению, войны завершаются только после капитуляции одной из сторон, а "режим тишины" используется для перегруппировки и подготовки к новым боевым действиям.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Central Asia Media.

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Почему, по мнению Алиева, война завершится капитуляцией

По мнению Алиева, пока нет никаких перспектив для мира между Украиной и Россией.

Я лично, будучи реалистом, не вижу в обозримом будущем никаких перспектив мира между Украиной и Россией,

– заявил президент Азербайджана во время выступления на международном форуме "К новому миропорядку".

Он также напомнил, что Россия объявила оккупированные территории "своими" и не собирается отступать от этой позиции. В то же время Киев и весь мир считает эти земли частью Украины и также не готов жертвовать ими.

"К сожалению, войны заканчиваются, когда подписывается окончательный акт капитуляции", – отметил Алиев.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживал Украину в войне с Россией, ведь его страна также в свое время подверглась оккупации и нарушению территориальной целостности.

"Как руководитель страны, которая пережила две горячие войны и период между ними, могу вам сказать, что прекращение огня никогда не останавливает войну. Никогда. Война не прекращалась и в нашем случае. Это просто временное облегчение для стран, чтобы перегруппироваться, мобилизоваться и начать все заново", – объяснил он.

Напомним, что, по мнению министра обороны Эстонии Ханно Певкура, Россия может попытаться заключить соглашение о перемирии, или что-то подобное, с США до 9 мая. Он также призвал усилить военную и финансовую помощь Украине.