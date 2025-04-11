Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Россия может попытаться заключить соглашение с США до 9 мая

По мнению Ханно Певкура, есть возможности быстро увеличить военную помощь, если страны будут действовать решительно. Он недавно вернулся из Киева, поэтому хорошо знает, какая ситуация в Украине. Следует ускорить поставки настолько быстро, насколько это возможно.

Интересно! Похожее заявление сделали в Великобритании. Министр обороны Джон Хили назвал 2025-й решающим годом в войне.

Ханно Певкур напомнил, что Россия напала на Украину в 2022 году после дня российской армии. А поскольку для Кремля всегда очень важны даты, Путин может воспользоваться и 9 мая.

9 мая, которое для нас является днем Европы, для России является днем окончания Второй мировой войны. Они будут стремиться, возможно, к тому, чтобы получить какое-то соглашение, какое-то перемирие или что-то подобное. Произойдет ли это, я не знаю, это зависит от украинцев и, конечно, вместе с Соединенными Штатами, которые сейчас за столом переговоров.

Кроме этого, чиновник подчеркнул, что стоит позаботиться о безопасности Европы. Певкур поддерживает идею развертывания сил успокоения в Украине, но не за счет безопасности восточного фланга НАТО. К тому же осенью Россия планирует крупные военные учения. Поэтому надо убедиться, что Европа не попадет в какую-то ловушку.