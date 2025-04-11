Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Росія може спробувати укласти угоду зі США до 9 травня

На думку Ханно Певкура, є можливості швидко збільшити військову допомогу, якщо країни діятимуть рішуче. Він нещодавно повернувся з Києва, тож добре знає, яка ситуація в Україні. Слід прискорити постачання настільки швидко, наскільки це можливо.

Цікаво! Схожу заяву зробили у Великій Британії. Тамтешній міністр оборони Джон Гілі назвав 2025-й вирішальним роком у війні.

Ханно Певкур нагадав, що Росія напала на Україну в 2022 році після дня російської армії. А оскільки для Кремля завжди дуже важливі дати, Путін може скористатися і 9 травня.

9 травня, яке для нас є днем Європи, для Росії є днем закінчення Другої світової війни. Вони будуть прагнути, можливо, до того, щоб отримати якусь угоду, якесь перемир'я чи щось подібне. Чи станеться це, я не знаю, це залежить від українців і, звичайно, разом зі Сполученими Штатами, які наразі є за столом переговорів.

Окрім цього, посадовець підкреслив, що варто подбати про безпеку Європи. Певкур підтримує ідею розгортання сил заспокоєння в Україні, але не за рахунок безпеки східного флангу НАТО. До того ж восени Росія планує великі військові навчання. Тому треба переконатися, що Європа не потрапить у якусь пастку.