Повідомляє 24 Канал з посиланням на Central Asia Media.

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Чому, на думку Алієва, війна завершиться капітуляцією

На думку Алієва, наразі немає жодних перспектив для миру між Україною та Росією.

Я особисто, будучи реалістом, не бачу в доступному для огляду майбутньому жодних перспектив миру між Україною і Росією,

– заявив президент Азербайджану під час виступу на міжнародному форумі "До нового світопорядку".

Він також нагадав, що Росія оголосила окуповані території "своїми" й не збирається відступати від цієї позиції. Водночас Київ та увесь світ вважає ці землі частиною України й також не готовий жертвувати ними.

"На жаль, війни закінчуються, коли підписується остаточний акт капітуляції", – зазначив Алієв.

Азербайджанський лідер підкреслив, що Азербайджан завжди підтримував Україну у війні з Росією, адже його країна також свого часу зазнала окупації та порушення територіальної цілісності.

"Як керівник країни, яка пережила дві гарячі війни й період між ними, можу вам сказати, що припинення вогню ніколи не зупиняє війну. Ніколи. Війна не припинялася і в нашому випадку. Це просто тимчасове полегшення для країн, щоб перегрупуватися, мобілізуватися і почати все заново", – пояснив він.

Нагадаємо, що, на думку міністра оборони Естонії Ханно Певкура, Росія може спробувати укласти угоду про перемир'я, чи щось подібне, зі США до 9 травня. Він також закликав посилити військову та фінансову допомогу Україні.