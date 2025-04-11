Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), інформує 24 Канал.

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Росія не хоче реально домовлятися про завершення війни

Держдепартамент США повідомляв, що в четвер, 10 квітня, американська та російська делегації зустрілися у Стамбулі, щоб обговорити завершення "домовленостей щодо забезпечення стабільності дипломатичного банківського обслуговування для двосторонніх представництв Росії та США".

В американському Держдепі зазначили, що їхня делегація повторно висловила занепокоєння щодо чинної політики Москви, яка забороняє посольству США наймати місцевих працівників. Вказується, що Вашингтон розглядає це як перешкоду для стабільної та стійкої роботи посольства.

Своєю чергою прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що російське МЗС та Держдепартамент США обговорюють виключно двосторонні відносини, а не тему України.

Того ж дня, 10 квітня, російський посол у США Алєксандр Дарчієв заявив, що Америка та Росія погодилися на заходи, які сприятимуть пересуванню дипломатів і пришвидшенню видавання дипломатичних віз. Російський дипломат також зазначив, що московська делегація надала пріоритет обговоренню повернення конфіскованої російської дипломатичної власності у США.

Так, аналітики зазначили, що Росія продовжує використовувати переговори зі США для обговорення питань, не пов’язаних із війною в Україні. Це відбувається попри зусилля Трампа досягти тимчасового перемир’я, про яке погодилися і США, і Україна.

Переговори в Стамбулі свідчать, що Росія прагне використати дипломатичні контакти зі США для відволікання уваги від війни й приховування власного небажання до продуктивних мирних переговорів,

– ідеться у заяві ISW.

Нагадаємо, що аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що Кремль продовжує використовувати наративи, які він історично використовував проти України, щоб встановити умови для виправдання можливої майбутньої агресії проти Естонії.