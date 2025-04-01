В ISW не верят, что Украине и России удастся договориться о прекращении огня
- Аналитики ISW считают, что США, Украина и Россия вряд ли договорятся о полном прекращении огня в течение ближайших трех недель.
- Россия требует ослабления санкций и восстановления подключения к системе SWIFT как условия для перемирия, тогда как Украина готова к прекращению огня при условии его соблюдения Россией.
Аналитики Института изучения войны считают, что США, Украина и Россия вряд ли согласуют условия полного прекращения огня в течение ближайших трех недель. Также они предполагают, что договоренности о перемирии еще не полностью унормированы.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.
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Возможно ли достичь полного прекращения огня в течение трех недель
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о "психологическом дедлайне" для главы Кремля Владимира Путина, когда Россия должна согласиться на соглашение о прекращении огня.
Американский лидер отметил, что "если буду считать, что (Россия, – 24 Канал) обманывает (США, – 24 Канал), я не буду этому рад".
В то же время президент Финляндии Александр Стубб заявил, что во время встречи с Трампом он предложил 20 апреля, как конечный срок для начала "полного прекращения" огня.
Россия вряд ли согласится на "полное прекращение огня без каких-либо условий" в течение трех недель, учитывая то, что Россия требовала от Запада определенного ослабления санкций как предварительного условия для временного прекращения огня в Черном море,
– говорится в отчете.
Какие условия ставит Россия
Аналитики напомнили, что 25 марта Кремль заявил, что не будет выполнять согласованное перемирие в Черном моря, пока США не снимут санкции с российского государственного сельскохозяйственного банка "Россельхозбанк" и других финансовых организаций, привлеченных к международной торговле продуктами питания и удобрениями.
В то же время издание Bloomberg сообщило, что Россия требует от ЕС восстановить подключение "Россельхозбанка" к международной банковской системе SWIFT как предпосылку для реализации Черноморского соглашения.
Эксперты отмечают, что таким образом Россия хочет проверить, будут ли США отвечать на ее требования и поощрять европейских партнеров поддержать ослабление санкций.
Готова ли Украина к полному прекращению огня
Украина заявила о готовности введения 30-дневного режима прекращения огня еще 11 марта во время переговоров в Саудовской Аравии Украина. Однако при условии, что Россия также будет его придерживаться.
Аналитики отмечают, что официальные лица Украины и США продолжали обсуждать условия перемирия в течение нескольких недель с 11 марта. Эксперты считают, что это указывает на то, что условия прекращения огня еще не полностью нормированы.
Аналитики добавляют, что украинские и американские официальные лица продолжали обсуждать условия этих перемирий в течение трех недель с 11 марта.
По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что условия прекращения огня еще не полностью нормированы.
"Маловероятно, что Соединенные Штаты, Украина и Россия смогут договориться об условиях полного прекращения огня в течение следующих трех недель", – резюмируют в отчете.