В ISW не верят, что Украине и России удастся договориться о прекращении огня

Аналитики Института изучения войны считают, что США, Украина и Россия вряд ли согласуют условия полного прекращения огня в течение ближайших трех недель. Также они предполагают, что договоренности о перемирии еще не полностью унормированы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Возможно ли достичь полного прекращения огня в течение трех недель

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о "психологическом дедлайне" для главы Кремля Владимира Путина, когда Россия должна согласиться на соглашение о прекращении огня.

Американский лидер отметил, что "если буду считать, что (Россия, – 24 Канал) обманывает (США, – 24 Канал), я не буду этому рад".

В то же время президент Финляндии Александр Стубб заявил, что во время встречи с Трампом он предложил 20 апреля, как конечный срок для начала "полного прекращения" огня.

Россия вряд ли согласится на "полное прекращение огня без каких-либо условий" в течение трех недель, учитывая то, что Россия требовала от Запада определенного ослабления санкций как предварительного условия для временного прекращения огня в Черном море,

– говорится в отчете.

Какие условия ставит Россия

Аналитики напомнили, что 25 марта Кремль заявил, что не будет выполнять согласованное перемирие в Черном моря, пока США не снимут санкции с российского государственного сельскохозяйственного банка "Россельхозбанк" и других финансовых организаций, привлеченных к международной торговле продуктами питания и удобрениями.

В то же время издание Bloomberg сообщило, что Россия требует от ЕС восстановить подключение "Россельхозбанка" к международной банковской системе SWIFT как предпосылку для реализации Черноморского соглашения.

Эксперты отмечают, что таким образом Россия хочет проверить, будут ли США отвечать на ее требования и поощрять европейских партнеров поддержать ослабление санкций.

Готова ли Украина к полному прекращению огня

Украина заявила о готовности введения 30-дневного режима прекращения огня еще 11 марта во время переговоров в Саудовской Аравии Украина. Однако при условии, что Россия также будет его придерживаться.

Аналитики отмечают, что официальные лица Украины и США продолжали обсуждать условия перемирия в течение нескольких недель с 11 марта. Эксперты считают, что это указывает на то, что условия прекращения огня еще не полностью нормированы.

Аналитики добавляют, что украинские и американские официальные лица продолжали обсуждать условия этих перемирий в течение трех недель с 11 марта.

По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что условия прекращения огня еще не полностью нормированы.

"Маловероятно, что Соединенные Штаты, Украина и Россия смогут договориться об условиях полного прекращения огня в течение следующих трех недель", – резюмируют в отчете.