США представили план контроля за прекращением огня в Украине, – WSJ

Одной из центральных тем переговоров Украины и США в Париже стало всеобъемлющее прекращение огня. На них Киев четко дал понять, что соглашение возможно только при наличии реальных гарантий безопасности.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Известно, какими могут быть гарантии безопасности для Украины

В издании напомнили, что 17 апреля в Париже представители США провели переговоры с украинской делегацией и представителями европейских стран. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал обсуждение "очень содержательным", подчеркнув, что Киев ожидает четких гарантий от международных партнеров, в частности по недопущению повторной агрессии со стороны России после установления перемирия.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что украинская сторона поднимала вопрос гарантий безопасности, но воздержался от раскрытия деталей. Несмотря на осторожную позицию администрации Дональда Трампа в вопросе официальных гарантий, Киев продолжает добиваться ответственности от США и европейских союзников.

Во время переговоров украинские представители напомнили американцам о ранее озвученной позиции в Саудовской Аравии: Киев согласится на прекращение огня, если на это пойдет и Россия. Впрочем, Москва традиционно выдвигает неприемлемые условия, направленные на ослабление обороноспособности Украины - в частности прекращение военной помощи, мобилизации и подготовки военных.

В то же время один из западных чиновников рассказал изданию, что США представили проект концепции мониторинга соблюдения перемирия в случае достижения договоренности. Однако подробности пока не разглашаются.

Напомним, что накануне Рубио заявил, что США откажутся от переговоров о прекращении огня в Украине. Это может произойти, если станет понятно, что достижение мирного соглашения невозможно.