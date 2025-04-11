Госдеп считает, что об окончательном мире в Украине говорить рано, ведь прекращения огня нет

Администрация США убеждена, что говорить об окончательном мирном урегулировании войны в Украине преждевременно. Пока не достигнуто реальное прекращение боевых действий.

Там также убеждены, что военного пути к завершению эта война иметь не может. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Укринформа.

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Госдеп считает, что говорить об окончательном мире еще рано

"Все наше руководство, в частности президент Трамп и госсекретарь Рубио, четко дали понять, что поставлено на карту, когда речь идет о природе завершения этой ситуации (войны в Украине – 24 Канал). Это динамика, которая не может быть решена военным путем. Это мясорубка. Нельзя ничего говорить о конечном результате, пока не прекратится стрельба и убийства", – отметила представитель американского ведомства.

Она также напомнила о недавних заявлениях Рубио во время его визита в штаб-квартиру НАТО. По словам чиновницы, в ближайшие недели, а не месяцы, станет понятно, готова ли Москва к серьезным шагам в направлении деэскалации.

Брюс подчеркнула, что Россия, "безусловно, должна воспринимать это серьезно".