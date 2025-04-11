Там також переконані, що військового шляху до завершення ця війна мати не може. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондента Укрінформу.

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Держдеп вважає, що говорити про остаточний мир ще рано

"Усе наше керівництво, зокрема президент Трамп і держсекретар Рубіо, чітко дали зрозуміти, що поставлено на карту, коли йдеться про природу завершення цієї ситуації (війни в Україні – 24 Канал). Це динаміка, яка не може бути вирішена військовим шляхом. Це м'ясорубка. Не можна нічого говорити про кінцевий результат, доки не припиниться стрілянина та вбивства", – зазначила представниця американського відомства.

Вона також нагадала про нещодавні заяви Рубіо під час його візиту до штаб-квартири НАТО. За словами посадовиці, найближчими тижнями, а не місяцями, стане зрозуміло, чи Москва готова до серйозних кроків у напрямку деескалації.

Брюс підкреслила, що Росія, "безумовно, повинна сприймати це серйозно".