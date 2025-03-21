Кир Стармер сделал новое заявление по миротворцам в Украине, которое точно не понравится Путину

20 марта в Лондоне состоялась закрытая встреча военных руководителей стран "коалиции желающих" для планирования миротворческой миссии в Украине. Кир Стармер выступил с речью, в которой выразил недоверие к Путину.

Премьер-министр Великобритании отметил, что любое соглашение о прекращении боевых действий между Россией и Украиной будет "длительным" только при условии наличия механизмов безопасности, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Трампу нужен политический успех: кто реально может контролировать соблюдение перемирия в Украине

Стармер назвал обязательное условие для мира в Украине

Кир Стармер отметил, что механизмы безопасности дадут понять России, что "нарушение любого соглашения будет иметь серьезные последствия". Политик подчеркнул, что Британия и ее союзники переходят к "военному планированию" размещения миротворческих сил в Украине. Это, по его словам, необходимо сделать сейчас, до заключения мирного соглашения

Это чрезвычайно важная работа, потому что мы знаем одно наверняка: соглашение без поддержки – это то, что Путин нарушит. Мы знаем это, потому что так уже было раньше. И я абсолютно уверен, что это произойдет снова,

– объяснил британский премьер.

По словам источников в сфере обороны и дипломатии, потенциальное развертывание войск следует описывать как "силу сдерживания", а не "миротворческую миссию".

К слову, по данным СМИ, на встрече военных руководителей в Лондоне обсуждали также отправку британских истребителей в Украину для прикрытия миротворческой миссии.