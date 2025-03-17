Курщина, порты и ЗАЭС: Виткофф назвал вопросы, которые нужно до перемирия

Украина дала согласие на 30-дневное прекращение огня. Окончательный ответ от России еще не прозвучал. Стив Уиткофф выразил надежду, что перемирие будет достигнуто в ближайшее время.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф имел несколько частных разговоров с российским диктатором. В интервью для CBS News он сказал, что, мол, разногласия между украинской и российской сторонами удалось уменьшить, передает 24 Канал.

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У Трампа назвали шаги для достижения перемирия

Стив Уиткофф признал, что обеспечить перемирие будет сложно, ведь речь идет о прекращении боевых действий вдоль 2 000-километровой границы. Кроме того, отдельной темой для разговора является зона противостояния в Курской области.

Также следует учесть регионы, на которые претендует Россия. Кроме того, по словам специального посланника, надо определиться, кому будет принадлежать ЗАЭС, которая поставляет значительную часть электроэнергии Украине.

Для согласования перемирия нужно также решить и вопрос о доступе к портам Черного моря.

Есть так много аспектов реализации перемирия, что я иногда сравниваю его с ситуацией в Газе. Газа – это ограниченное пространство, в отличие от театра боевых действий между Украиной и Россией. Это значительно более сложная ситуация,

– подытожил чиновник.

И еще добавил, что все заинтересованные стороны, учитывая и европейцев, настроены сделать все необходимое для успешного урегулирования этой ситуации.

Напомним, что на этой неделе Дональд Трамп планирует позвонить Владимиру Путину. Точная дата не разглашается.