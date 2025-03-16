Так, недавно президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что, по его мнению, Россия не является искренней в стремлении к миру. По его словам, оккупанты только усиливают боевые действия. Между тем сам Владимир Путин появился на телевидении в военной форме и заговорил о желании решить коренные причины войны. Стива Виткоффа попросили прокомментировать слова Макрона и Путина, передает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Что ответил Уиткофф

Уиткофф уже неоднократно встречался с главой Кремля. Одна из последних их встреч состоялась 13 марта. Спецпосланник Трампа прибыл в Москву, чтобы узнать ее позицию относительно временного перемирия на 30 дней.

В ответ на вопрос журналистки чиновник отметил, что не знает, что конкретно сказал Макрон, а потому не будет комментировать его заявления. Впрочем, чиновник заметил, что это неправильно, когда "люди делают подобные оценки, не имея, возможно, непосредственного знания ситуации".

Уиткофф, который имел частные разговоры с диктатором, отметил, что видел с его стороны "конструктивные усилия в течение длительного периода времени для обсуждения деталей того, что происходит на местах".

Спецпосланник напомнил, что между Россией и Украиной есть 2000-километровая граница. Он добавил. что это чрезвычайно сложное перемирие, и все же все стороны обязаны вести эти обсуждения.

Сейчас мы как раз в процессе этих дискуссий: россияне говорят об отправке технических групп, Соединенные Штаты тоже отправляют технические группы, была встреча в Саудовской Аравии с участием нашего советника по национальной безопасности Майка Волтца и государственного секретаря Рубио, которая имела положительный отклик. Моя встреча также показалась мне перспективной. Я думаю, что это все очень хорошие тенденции, которые могут способствовать достижению мирного соглашения в ближайшей перспективе,

– подытожил Виткофф.

К слову, президент Зеленский недавно заявил, что "не хочет быть бабушкой, которая постоянно говорит, что Путин не хочет мира". Глава государства подчеркнул, что это миссия США – заставить российского диктатора сделать первый шаг сделать первый шаг к прекращению огня.