Виткофф рассказал, когда может вступить в силу соглашение о прекращении боевых действий в Черном море

Украина и Россия могут вскоре достичь договоренностей о введении моратория на боевые действия в Черном море. Этот вопрос уже на повестке дня.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа в интервью телеведущему Такеру Карлсону.

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Когда могут ввести мораторий на бои в Черном море

Уиткофф заявил, что уже в ближайшее время Украина и Россия могут договориться о введении моратория на бои в Черном море.

Они никогда не говорили о восстановлении моратория на морские удары в Черном море. Украина обстреливает российские корабли, Россия обстреливает украинские корабли. Теперь мы говорим об этом, и это будет сделано в течение следующей недели или около того. Есть некоторые детали, которые необходимо обсудить, но это стало частью разговора. Это очень важно,

– отметил спецпосланник Трампа.

На какую сделку ориентированы США

Уиткофф отметил, что США хотят достичь соглашения, "с которым сможет жить украинский народ".

Я хочу, чтобы Украина вышла из этого. Я хочу, чтобы Россия вышла из этого. Будут различные одобрения Сената, которые нам здесь могут понадобиться. Я имею в виду, что это политическая система. Мы хотим, чтобы все были в определенной степени довольны... с соглашением, с которым может жить каждый,

– заявил он.

Спецпосланник добавил, что также ведутся переговоры с европейцами. По словам Виткоффа, все еще остаются некоторые вопросы, которые нужно обсудить, но это стало частью последнего разговора о двустороннем прекращении огня энергетической инфраструктуры.

Он добавил, что согласно этому соглашению Россия не будет атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, а Киев, соответственно, российскую.