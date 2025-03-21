Президент поддержал эту идею, но не дал точного ответа, произойдет ли это. Об этом сообщает 24 Канал.

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Будет ли подписано соглашение о перемирии в Саудовской Аравии

Зеленский заявил, что был бы рад видеть какой-то конкретный результат встреч в Садовской Аравии, но он не уверен, что какое-то соглашение будет подписано в тот день.

"Я не могу вам сказать чем закончится эта встреча. Я думаю, что было бы хорошо, чтобы встреча закончилась каким-то результатом, который приблизит нас к полному прекращению огня. И именно от этого будет зависеть результат, если стороны хотят этого, или делают вид что хотят этого. Мы этого хотим", – отметил президент.

Добавим, партнеры рассматривают возможность размещения в Украине миротворческих сил ООН. Президент Зеленский ответил, могут ли они стать альтернативой военному контингенту. По его словам, Украина не считает этот вариант надежным.