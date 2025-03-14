Не думаю, что прекращение огня выгодно Украине, – бывший советник Трампа

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает опасным для Украины заморозку войны на текущей линии фронта. По его словам, согласие президента Владимира Зеленского на перемирие было обусловлено необходимостью восстановления американской военной поддержки.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Джона Болтона в эфире CNN.

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Почему перемирие невыгодно Украине

По мнению Джона Болтона, заморозка войны на нынешней линии фронта и начало бесконечных переговоров в нейтральной столице, может создать "новую границу" на линии соприкосновения

Не думаю, что прекращение огня выгодно Украине. Это может отдать России 20% территорий,

– отметил Болтон.

По его словам, Зеленский согласился на перемирие в Саудовской Аравии, ведь нуждался в восстановлении военной помощи и обмена разведданными с США.

"Он должен был исправить ситуацию после фиаско в Овальном кабинете. Поэтому он согласился, и военную помощь восстановили. Он хочет ее продолжения и попытается использовать это против россиян. Но он в очень опасном положении, как и вся Украина", – подчеркнул экс-советник Трампа.