В Белом доме отказались называть механизмы принуждения России к миру
- Белый дом не раскрыл механизмы принуждения России к миру, отметив, что прекращение огня еще не достигнуто.
- Спецпосланник Стив Уиткофф посетит Москву, чтобы призвать Россию подписать мирный план, а Трамп допустил возможность разговора с Путиным.
- Украина согласилась на 30-дневное перемирие и прекращение огня, поддерживая мирный план США.
В Белом доме не рассказали, есть ли у администрации президента США Дональда Трампа какой-либо механизм принуждения, если Россия нарушит режим прекращения огня. Там заявили, что пока этого режима еще не удалось достичь.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт отметила, что этот вопрос является гипотетическим. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Что говорят в Белом доме о прекращении огня
Ливитт говорит, что сейчас Украина согласилась на 30-дневное перемирие и прекращение огня, а также положительно отозвалась о мирном плане США, который обсуждали 11 марта на переговорах в Саудовской Аравии. Она добавляет, что советник по нацбезопасности Соединенных Штатов Майк Волц также разговаривал с российской стороной.
Кроме этого, по словам Ливитт, спецпосланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф на этой неделе поедет в Москву, чтобы призвать Россию подписать план.
Однако пресс-секретарь Белого дома отказалась ответить, планирует ли американский президент Дональд Трамп позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы убедить его поддержать прекращение огня.
У меня нет сведений о звонках президента, но, как это всегда делает президент, если такой звонок состоится, он сообщит вам,
– заверила Ливитт.
В то же время, отвечая на вопрос, планирует ли он на этой неделе провести разговор с главой Кремля, чтобы обсудить предложение перемирия, Трамп ответил журналистам в Белом доме: "Я думаю, что да".