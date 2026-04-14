Мадьяр может говорить с Брюсселем мягче Орбана: изменит ли это настоящую линию Венгрии

В Венгрии заговорили о Петере Мадьяре как о политике, который может изменить тон в отношениях с Брюсселем после лет правления Виктора Орбана. Но для Украины важнее другое: будет ли означать это реальное изменение политики Будапешта в отношении России, энергоносителей и европейского курса Киева.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала предположил, что громких изменений ждать не стоит. Он объяснил, почему Мадьяр, по его мнению, может вести себя мягче Орбана, но по сути остаться в той же политической линии.

Мадьяр и курс Венгрии

Загородний не видит причин думать, что в Кремле из-за Петера Мадьяра действительно нервничают. Для Москвы важно, что в Будапеште не собираются рубить связи с российскими энергоносителями, а значит пространство для сотрудничества сохраняется. Поэтому смена лица в венгерской политике еще не означает изменения самой линии.

А чего Кремль должен паниковать? Мадьяр из той партии, что и Орбан. Можно не звонить Путину, но следовать, но информацию передавать из НАТО можно спокойно и тихо,

– подчеркнул Загородний.

Он предполагает, что новый политик может быть не таким резким в публичных заявлениях и не так яростно прикрывать Орбана, но по сути курс Венгрии останется тем же. Это, по его мнению, уже видно и по риторике об Украине, потому что Мадьяр повторяет выгодные для Будапешта тезисы вместо того, чтобы действительно менять подход.

Мадьяр, например, уже солгал. Он сказал, что Украина не будет членом ЕС, потому что невозможно принять Украину в ЕС во время войны. Это абсолютная ложь,

– сказал он.

Загородний напомнил, что для вступления в Евросоюз война не является автоматической преградой. Он привел пример Кипра, который вошел в ЕС, имея неконтролируемую часть территории.

Отношения Венгрии с Брюсселем

Разговоры о том, что Мадьяр якобы придет восстанавливать испорченные отношения с Брюсселем, Загородний тоже воспринимает скептически. Он считает, что конфликт Орбана с Евросоюзом был не таким однозначным, как это часто подают, потому что венгерский премьер озвучивал вещи, о которых часть европейских стран предпочитала молчать. Прежде всего это касалось российских энергоносителей, от которых в Европе не все были готовы отказываться так решительно, как декларировали публично.

А кто сказал, что они были испорчены, эти отношения? Я считаю, что там больше показного. Орбан выполнял достаточно хорошую функцию для некоторых европейских стран. И он говорил то, что некоторые европейские страны не могли сказать,

– подчеркнул Загородний.

Даже если новая власть попытается сделать несколько шагов навстречу Брюсселю, чтобы выторговать деньги или немного выровнять тон, сам подход вряд ли изменится. Добавляется и давний венгерский ресентимент после Трианонского договора, и тема венгерского меньшинства, которую в Будапеште снова используют в разговоре об Украине.

К слову: поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии стало ударом для Кремля, который годами имел в Будапеште удобного партнера для давления на Евросоюз. В Европе ожидают, что с уходом Орбана Россия потеряет одного из главных союзников внутри ЕС.

Мадьяр, по его мнению, быстро увидит ту самую грань дозволенного, в которой годами работал Орбан. После нескольких уступок он так же может вернуться к привычной для Венгрии линии, потому что в Евросоюзе до сих пор не показали, что за отступление от общих принципов действительно наступают последствия.

