Сийярто раскритиковал мобилизацию в Украине и открыто поддержал бегство за границу
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал украинцев, которые пытаются убежать от мобилизации, назвав ситуацию на улицах украинских городов "охотой" на людей.
- Сийярто заявил, что венгерское консульство в Берегшасе обеспечило защиту венгру, который был арестован украинскими властями за попытку помочь украинцам избежать мобилизации.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто открыто заявил, что поддерживает украинцев, которые пытаются бежать из страны. Он добавил, что на улицах украинских городов происходит "охота" на людей.
Об этом политик написал в своей заметке
Как Сийярто поддержал украинцев, которые бегут от мобилизации?
В своем посте 9 февраля, Петер Сийярто цинично написал, что война уже всем надоела, а украинский народ не хочет умирать. По его мнению, каждый день на улицах украинских городов происходят "насильственные действия" из-за мобилизации.
Много "охоты" на простых людей. Многие украинские мужчины отчаянно пытаются сбежать из Украины, чтобы избежать отправки на фронт,
– написал политик.
Он также добавил, что украинские пограничники делают все для того, чтобы поймать беженцев. Сийярто напомнил, что украинские власти недавно арестовали венгра, который пытался помочь сбежать за границу пяти украинским мужчинам.
Министр написал, что Генеральное консульство в Берегшахе уже обеспечило ему защиту, а Венгрия будет помогать задержанному во время полицейских процедур.
В конце своего сообщения, Петер Сийярто призвал закончить войну как можно быстрее, а "насильственные действия" – немедленно прекратить.
Что известно о заявлениях Венгрии относительно Украины?
Виктор Орбан заявил, что ЕС планирует принять Украину в 2027 году, чтобы она получила доступ к бюджету. Он выразил обеспокоенность, что деньги будут отобраны у центральноевропейских стран, и выступил против членства Украины в ЕС.
Правительство Венгрии планирует разослать петицию, призывая избирателей высказаться против финансовой поддержки Украины. Петиция утверждает, что Украина может получить 800 миллиардов долларов как член ЕС.
Орбан заявил, что Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС ближайшие 100 лет. Он также обвиняет Киев в попытках повлиять на результаты парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся 12 апреля.