"Вежливые люди так не делают": Лавров прокомментировал письмо Зеленского к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский недавно отправил письмо диктатору Владимиру Путину. Глава МИД России Сергей Лавров во время выступления заявил, что это якобы было "не вежливо".

Об этом сообщили в ТАСС.

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Что Лавров рассказал о направленном Путину письме?

Глава МИД России сообщил, что Владимир Путин во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге уже публично отреагировал на письмо Владимира Зеленского.

Лавров отметил, что письмо было адресовано именно Путину, но почему-то было "разослано по всему миру". Он добавил, что вежливые люди такого не делают.

Впоследствии министр иностранных дел в очередной раз подчеркнул, что такие "не вежливые" действия со стороны Киева показывают, что Украина якобы "не готова к переговорам" и "не хочет заканчивать войну".

Так, видимо, вежливые люди не делают, и президент Путин оценил это письмо как признак того, что Украине переговоры не нужны,

– заявил Лавров.

Что известно о письме, которое Зеленский направил Путину?

Президент Украины написал открытое письмо к российскому диктатору. Зеленский призвал к прямому диалогу с Путиным и предложил завершить войну путем личной встречи и переговоров.

В своем открытом письме Зеленский заявил, что за более 26 лет правления Путина отношения между Украиной и Россией полностью изменились – от сотрудничества до полномасштабной войны.

Он подчеркнул, что война стала личным выбором российского лидера, который привел к значительным потерям. Глава государства также отметил, что российское общество все чаще сталкивается с последствиями войны – от экономических проблем до угрозы новой мобилизации.