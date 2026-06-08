Геополитика Россия "Вежливые люди так не делают": Лавров прокомментировал письмо Зеленского к Путину
8 июня, 18:49
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"Вежливые люди так не делают": Лавров прокомментировал письмо Зеленского к Путину

Даниил Муринский

Президент Украины Владимир Зеленский недавно отправил письмо диктатору Владимиру Путину. Глава МИД России Сергей Лавров во время выступления заявил, что это якобы было "не вежливо".

Об этом сообщили в ТАСС.

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Что Лавров рассказал о направленном Путину письме?

Глава МИД России сообщил, что Владимир Путин во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге уже публично отреагировал на письмо Владимира Зеленского.

Лавров отметил, что письмо было адресовано именно Путину, но почему-то было "разослано по всему миру". Он добавил, что вежливые люди такого не делают.

Впоследствии министр иностранных дел в очередной раз подчеркнул, что такие "не вежливые" действия со стороны Киева показывают, что Украина якобы "не готова к переговорам" и "не хочет заканчивать войну".

Так, видимо, вежливые люди не делают, и президент Путин оценил это письмо как признак того, что Украине переговоры не нужны,
– заявил Лавров.

Что известно о письме, которое Зеленский направил Путину?

Президент Украины написал открытое письмо к российскому диктатору. Зеленский призвал к прямому диалогу с Путиным и предложил завершить войну путем личной встречи и переговоров.

В своем открытом письме Зеленский заявил, что за более 26 лет правления Путина отношения между Украиной и Россией полностью изменились – от сотрудничества до полномасштабной войны.

Он подчеркнул, что война стала личным выбором российского лидера, который привел к значительным потерям. Глава государства также отметил, что российское общество все чаще сталкивается с последствиями войны – от экономических проблем до угрозы новой мобилизации.

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