Писториус ответил на заявление Путина, что война вскоре закончится

Борис Писториус высказался относительно заявления Владимира Путина, что война в Украине вскоре закончится. Министр обороны Германии сказал, что российский президент может прекратить конфликт прямо сейчас.

Об этом Борис Писториус сказал во время пресс-конференции с министром обороны Украины Михаилом Федоровым в Киеве, передает 24 Канал.

Что Писториус ответил Путину относительно конца войны в Украине?

Борис Писториус отметил, что Владимир Путин сейчас снова говорит, что война против Украины приближается к концу.

"У придирчивого наблюдателя возникает вопрос: если он видит приближение конца этой войны, то мог бы просто ее прекратить. Тогда этот момент был бы в его собственных руках. Но он, как всегда, выдвигает условия", – заметил немецкий министр.

Он отметил, что есть опасения, что это лишь очередной обманный манёвр, часть гибридной войны России. Ведь, как напомнил глава Минобороны Германии, на протяжении последних лет каждый раз, когда речь шла о прекращении огня или мир, Путин в конце концов вел себя совсем иначе, чем было договорено или на что он намекал во время разговоров.

Правда в том – и я не устану это повторять – что если бы Владимир Путин хотел прекратить свою захватническую войну против Украины, он мог бы сделать это очень просто: выведя свои войска или пригласив к конкретным переговорам без предварительных условий,

– подчеркнул Писториус.

Министр обороны Германии отметил, что партнеры готовы к сюрпризам, но пока он не видит того, что война в Украине приближается к завершению. Потому что даже якобы трехдневное перемирие на выходных было снова нарушено.

"Именно от Путина зависит прекращение этой войны и террора в отношении украинского гражданского населения. Я считаю, что Путин своим поведением сейчас хочет отвлечь внимание от собственной слабости. На данный момент он вряд ли может похвастаться территориальными достижениями. Его армия раз за разом теряет части захваченных территорий", – сказал Борис Писториус.

Он отметил, что именно потому, что Путин продолжает прибегать к хитрости относительно войны, Германия и другие партнеры должны в дальнейшем усиливать Украину в военном плане. Это нужно, чтобы обеспечить сильную переговорную позицию на момент "X", но одновременно и для того, чтобы дать четко понять врагу: эта страна способна успешно защищаться.