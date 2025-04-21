Глава Пентагона делился с женой и братом секретными данными в чате Signal, – NYT

В марте вспыхнул скандал вокруг советника по нацбезопасности США Майка Волца, после того, как тот добавил журналиста The Atlantic в чат, где топ-чиновники администрации Трампа обсуждали удары по Йемену. Оказалось, что оберегать секретную информацию не умеет не только он один. Глава Минобороны поразил еще более вопиющим поведением.

Так, глава Пентагона Пит Хэгсет не только приводил свою жену Дженнифер на две засекреченные встречи с иностранными военными партнерами, но и делился со своей второй половинкой данными об ударе по Йемену, передает 24 Канал.

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Гегсет поражает некомпетентностью

Как сообщает издание The New York Times, Хэгсет 15 марта поделился подробной информацией о предстоящих ударах по Йемену в частном чате Signal, в который входили его жена, брат и личный адвокат.

Предварительно, в чате содержалась информация о графиках полетов F/A-18 Hornet, которые должны были наносить удары по хуситам в Йемене – фактически те же планы атак, которые Хэгсет разослал в еще одном чате в тот же день, куда по ошибке добавили редактора The Atlantic.

Жена Хэгсет , Дженнифер – бывшая продюсер Fox News – не является сотрудницей минобороны. Брат Хэгсет Фил и адвокат Тим Парлаторе оба имеют должности в Пентагоне, но непонятно, почему им была нужна информация о запланированных военных ударах по хуситам. Наличие второго чата Signal, в котором Хэгсет распространял чрезвычайно чувствительную информацию, стало еще одним поводом для критики его руководства и решений.

В отличие от первого чата, куда добавили журналиста, второй чат был создан лично Хэгсетом в январе, до его утверждения в должности. В него входили жена, близкий круг советников и друзей. Чат назывался "Оборона / Командное собрание", а доступ к нему Гегсет осуществлял со своего частного телефона, а не служебного.

После утверждения в должности Хэгсет продолжил использовать этот чат. Это вызывает дополнительные вопросы относительно его соблюдения протоколов безопасности.

В Пентагоне тем временем стали на защиту Хэгсета. Там заявили, что в чатах Signal якобы не было секретной информации. Совсем другое мнение имеют бывшие военные чиновники. Они отмечают: сообщение о времени запуска и типы самолетов – это потенциально секретные данные, которые могли подвергать опасности жизни пилотов.