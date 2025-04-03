Министр обороны США пропустит "Рамштайн": это впервые за 26 встреч
- Министр обороны США Пит Хэгсет пропустит встречу "Рамштайн" 11 апреля в Брюсселе. Впервые за 26 встреч не будет представителей Америки.
- Отсутствие министра является символическим жестом, демонстрирующим пренебрежение США к европейской архитектуре безопасности, и объясняется менее приоритетным подходом администрации Трампа к вооружению Украины.
Пита Хэгсета не будет 11 апреля в Брюсселе, когда там соберутся представители 50 стран. На встрече будут председательствовать Германия и Великобритания.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense News.
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Почему Хэгсет пропустит "Рамштайн" 11 апреля
Глава Пентагона был на заседании Контактной группы в феврале, но впервые за 26 встреч не возглавил собрание. При каденции Байдена тогдашний министр обороны Ллойд Остин традиционно возглавлял "Рамштайн".
Онлайн Пит Хэгсет также не присоединится.
О том, что Хэгсета не будет, анонимно сообщили многочисленные европейские чиновники и официальный представитель США. Этот жест является символическим и демонстрирует пренебрежение США к европейской архитектуре безопасности.
Для европейцев отсутствие министра является последним признаком менее приоритетного подхода администрации Трампа к вооружению Украины – тезис, который Хэгсет четко выразил на последней встрече в феврале,
– сказано в статье.
Официально в США отсутствие министра объяснили так: Америка еще оценивает, как ее официальные лица будут участвовать в различных форумах, которые поддерживают Украину.
После победы Трампа будущее "Рамштайна" оказалось под вопросом. Но впоследствии прозвучали заявления, что страны продолжат собираться в таком формате.