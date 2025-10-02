Назревает конфликт: политолог сказал, почему Гегсет может покинуть Минобороны США
- Министра обороны США Пита Гегсета критикуют за хаотичность решений и чрезмерную концентрацию на внутренних угрозах, что может поставить под угрозу его должность.
- В администрации Дональда Трампа формируется оппозиция против Гегсета, в частности из-за его планов сократить количество генералов, что может ослабить оборонный потенциал США.
Министра обороны США Пита Гегсета критикуют за чрезмерную концентрацию на внутренних угрозах. Кроме того, его действия и решения являются достаточно хаотичными.
Это может стоить ему должности. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что в администрации Дональда Трампа уже формируется оппозиция против него.
Почему Гегсет может покинуть Минобороны США?
По словам политолога, основная проблема Гегсета – хаотичность решений. Это нарушение системности и общего порядка в американской военной машине. Это опасно, ведь каждый военный понимает, что армия строится на дисциплине и организации. Если это разрушается, возникают проблемы. Для США это опасно.
"Думаю, все эти псевдо реформаторские планы и хаотичность действий Гегсета создает большую оппозицию ему в середине Республиканской партии и Конгрессе. Сокращение генералов, что хочет Гегсет, может ослабить оборонный потенциал США", – сказал он.
Фесенко отметил, что некоторые новые оборонные планы Соединенных Штатов, связанные с модернизацией оборонного потенциала, провалились. Это тоже представляет опасность и свидетельствует о том, что подобных проблем становится все больше и больше.
Весной уже говорили, что Гегсет может быть одним из первых кандидатов на вылет. Я не исключаю, что если его конфликт с американским генералитетом будет усиливаться, будут требования к Трампу сменить министра обороны. Думаю, проблема назревает,
– подчеркнул политолог.
Он добавил, что главное, чтобы споры внутри США не повлияли на Украину. Ведь смена такого важного руководства может затормозить вопрос поставок оружия для нашей страны. Пока Киев работает с Гегсетом, а если с ним будут возникать недоразумения, Украина сможет ссылаться на позицию Трампа, которая является определяющей.
Последние заявления Гегсета: подробнее
- Пит Гегсет собрал на срочное совещание сотни тысяч американских генералов в Вирджинии. Он призвал их готовиться к войне ради мира.
- Также он заявил, что физические стандарты будут ориентированы на мужчин военных, которые не должны иметь бороду, длинные волосы. Также он заявил, что многие военные являются толстыми, для этого в Америке введут военный полевой тест на физическую подготовку.
- Самое интересное, что министр обороны уже объявил о сокращении количества генералов и адмиралов минимум на 20%. Кроме того, Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США на Министерство войны.