Це може коштувати йому посади. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що в адміністрації Дональда Трампа вже формується опозиція проти нього.

Чому Гегсет може покинути Міноборони США?

За словами політолога, основна проблема Гегсета – хаотичність рішень. Це порушення системності та загального порядку у американській воєнній машині. Це небезпечно, адже кожен військовий розуміє, що армія будується на дисципліні та організації. Якщо це руйнується, виникають проблеми. Для США це небезпечно.

"Думаю, всі ці псевдо реформаторські плани та хаотичність дій Гегсета створює велику опозицію йому в середині Республіканської партії та Конгресі. Скорочення генералів, що хоче Гегсет, може послабити оборонний потенціал США", – сказав він.

Фесенко зазначив, що деякі нові оборонні плани Сполучених Штатів, пов'язані з модернізацією оборонного потенціалу, провалились. Це теж становить небезпеку та свідчить про те, що подібних проблем стає все більше і більше.

Навесні вже говорили, що Гегсет може бути одним із перших кандидатів на виліт. Я не виключаю, що якщо його конфлікт з американським генералітетом буде посилюватись, будуть вимоги до Трампа змінити міністра оборони. Думаю, проблема назріває,

– наголосив політолог.

Він додав, що головне, щоб суперечки всередині США не вплинули на Україну. Адже зміна такого важливого керівництва може загальмувати питання постачання зброї для нашої країни. Поки що Київ працює з Гегсетом, а якщо з ним виникатимуть непорозуміння, Україна зможе посилатись на позицію Трампа, яка є визначальною.

