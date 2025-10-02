Это может стоить ему должности. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что в администрации Дональда Трампа уже формируется оппозиция против него.

Смотрите также США планируют отстранить от власти лидера "террористической группировки" Венесуэлы, – NYT

Почему Гегсет может покинуть Минобороны США?

По словам политолога, основная проблема Гегсета – хаотичность решений. Это нарушение системности и общего порядка в американской военной машине. Это опасно, ведь каждый военный понимает, что армия строится на дисциплине и организации. Если это разрушается, возникают проблемы. Для США это опасно.

"Думаю, все эти псевдо реформаторские планы и хаотичность действий Гегсета создает большую оппозицию ему в середине Республиканской партии и Конгрессе. Сокращение генералов, что хочет Гегсет, может ослабить оборонный потенциал США", – сказал он.

Фесенко отметил, что некоторые новые оборонные планы Соединенных Штатов, связанные с модернизацией оборонного потенциала, провалились. Это тоже представляет опасность и свидетельствует о том, что подобных проблем становится все больше и больше.

Весной уже говорили, что Гегсет может быть одним из первых кандидатов на вылет. Я не исключаю, что если его конфликт с американским генералитетом будет усиливаться, будут требования к Трампу сменить министра обороны. Думаю, проблема назревает,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что главное, чтобы споры внутри США не повлияли на Украину. Ведь смена такого важного руководства может затормозить вопрос поставок оружия для нашей страны. Пока Киев работает с Гегсетом, а если с ним будут возникать недоразумения, Украина сможет ссылаться на позицию Трампа, которая является определяющей.

Последние заявления Гегсета: подробнее