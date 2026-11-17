Об этом в эфире 24 Канала заявил президент аналитического центра "Политика" Олег Лисный.

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Почему переговоры не приведут к прорыву

Он призвал снизить градус ожиданий и отметил, что попытки России сравнить предстоящие переговоры с Ялтинской конференцией абсолютно ошибочны. Ведь тогда существовала коалиция победителей, тогда как сейчас за стол сядут геополитические конкуренты без общей цели.

Я думаю, что если иллюстрировать эту встречу, то это лебедь, рак и щука. Самым большим результатом для Путина станет фотография рядом с лидерами крупнейших ядерных держав– подчеркнул Олег Лисный.

Он также обратил внимание на то, что китайская сторона вообще не заинтересована в вопросах разоружения или урегулирования российско-украинской войны. Более того, у участников саммита до сих пор нет даже согласованной повестки дня, что лишний раз подтверждает отсутствие какого-либо общего знаменателя.

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Роль Европы и инвестиции в безопасность

По мнению эксперта, проведение Вашингтоном параллельных консультаций с Киевом и европейскими союзниками является вполне закономерным шагом. Участие Европейского Союза в переговорном процессе остается крайне необходимым, ведь именно европейские страны ввели львиную долю санкций против агрессора и удерживают замороженные российские активы.

Олег Лисный подчеркнул, что сегодня Украина служит надежным щитом для всей Европы, поэтому финансирование украинской обороны является лучшей инвестицией в безопасность европейских стран.

Вы помогаете своему солдату – чешскому, французскому или немецкому, потому что он не воюет в этот момент, когда воюет украинский– подытожил гость эфира.

Ранее аналитик Валерий Дымов также объяснял, что "Новая Ялта" не состоится, поскольку интересы участников саммита прямо противоположны.