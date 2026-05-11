Трамп выведет войска, и Конгресс его не остановит: генерал Ходжес рассказал, почему система дает сбой

Американский генерал Бен Ходжес серьезно воспринимает риторику Дональда Трампа относительно возможного выхода США из НАТО и его решение вывести 5 тысяч американских военных из Германии в течение ближайших 12 –18 месяцев. Речь идет о целой бригаде, размещенной в Баварии.

Почему Трамп действительно выведет войска, а Конгресс его не остановит, генерал Ходжес рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Почему Трамп проигнорирует Конгресс?

Ходжес отметил, что в деле вывода войск есть много нюансов. Но вмешательство Конгресса, похоже, маловероятно.

Формально Трамп имеет полномочия принять решение о выводе войск из Германии и способен обойти сопротивление Конгресса.

Последний закон об оборонном бюджете – National Defense Authorization Act – предусматривает, что президент не может сократить численность войск ниже определенного уровня без согласования с Конгрессом. Но сокращение на 5 тысяч этого порога не достигает, поэтому формально он может это сделать,

– объяснил Ходжес.

К слову, американских военнослужащих, которых Трамп хочет вывести из Германии, готовы принять у себя Польша и Литва. там отметили важность присутствия американских войск в Европе для безопасности региона.

В то же время он добавил, что Трамп со своей администрацией не слишком учитывают Конгресс. Они часто ищут пути, как обойти юридические ограничения.

К тому же в нынешнем Конгрессе доминируют республиканцы. Они не готовы реально сдерживать Трампа или публично ему возражать.

Но все может измениться уже в ноябре 2026, когда в США пройдут промежуточные выборы.

"Республиканцы, которые баллотируются на переизбрание, вынуждены будут реагировать на настроения избирателей. Или же демократы могут получить контроль над Конгрессом и действовать значительно жестче", – отметил Ходжес.

Выгодно ли будет решение Трампа для США?

Сейчас в США нет четкой стратегии и понимания, как это решение улучшит стратегические позиции страны.

По словам генерала, поступок Трампа больше похож на "мелочную политическую месть" канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Часто действия американского президента выглядят так, что они больше выгодны диктатору Путину, чем кому-то другому, что и вызывает беспокойство.

Напомним, что недавно Трамп заявил Мерцу, что он должен заняться войной в Украине, а не Ираном. Попытки немецкого канцлера закончить российско-украинскую войну он назвал неэффективными.



Также Мерц жестко потроллил Трампа и спародировал его голос из-за того, что канцлер рассказал американскому президенту, что в Германии сократилось количество заявлений на предоставление убежища на 60%, но президент Трамп не поверил ему.



А через несколько дней между лидерами состоялась встреча в Белом доме. Она тоже прошла непросто. Президент США критиковал премьера Великобритании Кира Стармера, самому канцлеру тоже досталось. В частности, Трамп неудачно пошутил об "ударе" по Германии. Впрочем, Мерцу пришлось покорно слушать все шутки.

А по выходу США из НАТО генерал Ходжес заметил, что это в конце концов может произойти после многолетних заявлений, но это больше навредит Штатам, чем Европе.

Генерал заметил, что по разным причинам все больше европейских стран понимают, что не могут полностью доверять Трампу – не только в сфере безопасности, но и в торговой политике и экономических отношениях.

Интересно, что Трамп неоднократно называл НАТО "бумажным тигром". Это старый китайский фразеологизм, который означает что-то опасное только с виду, но негрозное на самом деле.

В то же время в Европе хорошо понимают: лучший способ защититься от российской агрессии – это помочь Украине победить Россию. Именно это мы видим со стороны Германии и других европейских стран – поддержка Украины является самым эффективным способом обезопасить остальную Европу,

– отметил американский генерал.

Напомним, что генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан в интервью 24 Каналу отмечал, что за четыре года полномасштабной войны в Украине Европа наконец поняла, насколько опасна Россия. Поэтому европейские страны начали укреплять свой оборонный потенциал.

Какие прогнозы для Запада?

Дипломат, посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый рассказал 24 Каналу, что сейчас есть риски эскалации конфликтов в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе из-за напряженности между США и Китаем, а также намерения России в отношении НАТО. Из-за этого формируется новое мироустройство. В этих условиях перед Украиной возникает много важных и непростых вызовов, чтобы не остаться в "серой зоне".

Генерал армии США Бен Ходжес в интервью 24 Каналу тоже спрогнозировал возможную атаку России на страны НАТО в случае, если Украина проиграет, а на провокации в Европе не будет никакой реакции США.

По мнению Героя Украины, заместителя командующего ОК "Восток" и экс-командующего Сил беспилотных систем ВСУ Вадима Сухаревского в эксклюзивном интервью 24 Каналу, Путин нацелится на страны Балтии и будет действовать по гибридному сценарию. Сначала там начнется управляемый кризис, который быстро перерастет в фазу с применением оружия и войск.

И как отметил политолог Тарас Загородний 24 Каналу, Москва испытывает НАТО, чтобы узнать, как там будут реагировать на агрессию против стран Балтии. Для этого россиянам достаточно только "Шахедов". Они прибегают к "тактике салями" – к маленьким шагам, которые могут перерасти в масштабную войну.