События в Венесуэле вселили надежду в Путина относительно Украины, – Reuters
- Россия потеряла союзника в лице Николаса Мадуро, но надеется воспользоваться операцией США в Венесуэле для достижения своих целей в Украине.
- Кремль надеется, что США увязнут в Венесуэле и оставят Украину на произвол судьбы.
Россия потеряла союзника в лице венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Однако может "выиграть" целую Украину. Поведение Дональда Трампа в последние дни еще сильнее разожгло эту надежду Кремля.
Москва давно мечтает о том, чтобы поделить с Китаем и США мир на сферы влияния. И американский лидер, кажется, не против, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Почему России выгодна операция США в Венесуэле?
На официальном уровне россияне называют операцию США в Венесуэле "актом агрессии", "пиратством", "нарушением международного права". Но на самом деле втихаря надеются, что Вашингтон оставит им на растерзание Украину и всю Европу.
Дональд Трамп не скрывает намерения восстановить Доктрину Монро, которая объявляла Западное полушарие зоной влияния США.
Владимир Путин тем временем пытается установить российскую сферу влияния в бывших советских республиках в Центральной Азии, Кавказе и Украине.
Издание указывает на то, что для Путина и китайского лидера Си Цзиньпина то, что президент США сосредоточен на Западном полушарии и может там "застрять", является более чем выгодным, учитывая фокус России на Украине и Китая на Тайване.
Бывший советник Кремля Сергей Марков отметил, что то, что Трамп "украл" президента другой страны, свидетельствует: международного права фактически не существует, есть только право силы – и Россия давно это осознала. Он добавил, что современную Доктрину Монро можно трактовать по-разному: готовы ли США признать доминирование России над бывшим СССР, или просто демонстрируют, что настолько сильны, что не потерпят никаких великих держав рядом с собой.
Между тем российские националисты акцентируют внимание на негативных последствиях операции США в Венесуэле:
- потере союзника;
- неспособностью России взять под контроль Украину в течение почти 4 лет, в то время как США за три часа смогли "покорить" Каракас;
- восстановление американского верховенства и контроль над большим количеством нефтяных месторождений.
- К слову, The Financial Times пишет о том, что хотя Россия и Китай официально осудили свержение Мадуро, Москва и Пекин могут пожертвовать своим влиянием в Венесуэле, если это принесет им выгоду.
- В 2019 году Фиона Хилл, тогдашний заместитель советника президента США, заявляла, что Россия пыталась заключить "обменное соглашение" между Венесуэлой и Украиной.
- Например, Китай мог бы предложить США не вмешиваться в потенциальное нападение на Тайвань в обмен на отказ влияния в Венесуэле, а Россия подобным образом могла бы требовать от Вашингтона не мешать войне в Украине.
- Вашингтон склоняется к договоренностям с остатками режима Мадуро, а сотрудничество с оппозицией отойдет на второй план. Успех или провал этой стратегии определит, насколько смело США будут использовать свою силу в остальном Западном полушарии.
- После свержения Мадуро Трамп намекнул на возможные дальнейшие действия в отношении Колумбии и Мексики, а также снова обратил внимание на Кубу и выразил территориальные претензии по Гренландии.