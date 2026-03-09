Почему США не уничтожат заводы по производству "Шахедов" в Иране: майор ВСУ указал на нюанс
- Страны Ближнего Востока нуждаются в помощи Украины, чтобы бороться с иранскими "Шахедами".
- Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук предположил, почему США и Израиль до сих пор не уничтожили заводы по производству "Шахедов".
Соединенные Штаты и Израиль продолжают наносить удары по Ирану. При этом тамошний режим до сих пор может атаковать страны Ближнего Востока своими дронами и ракетами.
Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук предположил в эфире 24 Канала, что, вероятно, США и Израилю не удается полностью выбить военно-промышленный комплекс Ирана. Тамошний режим долго готовился к войне.
В чем проблема?
По словам Ткачука, если США нуждаются в украинских экипажах для борьбы с иранскими беспилотниками, то, судя по этому, Штаты пока не могут уничтожить места производства и хранения этих "Шахедов".
В этом нет ничего удивительного. Иран на протяжении последних 40 лет активно готовился к войне. Сейчас видно, что это им успешно удалось.
В прошлом году весь мир облетело видео об их огромных цехах, туннели, где хранят иранское вооружение. Они готовились. Вероятно, была еще и недооценка возможностей Ирана,
– сказал Ткачук.
Можно предположить, что США и Израиль пока не способны уничтожить военно-промышленный комплекс Ирана. Они наносят удары, но он продолжает работать. В частности это и касается производства "Шахедов".
Обратите внимание! Первая группа украинских специалистов уже отправилась на Ближний Восток, где поможет бороться против иранских "Шахедов".
Война на Ближнем Востоке: последние новости
- Иранские "Шахеды" создали серьезную проблему странам Ближнего Востока. СМИ сообщали, что там даже использовали ракеты к ЗРК Patriot, которые стоят несколько миллионов долларов, для сбивания "Шахедов". За первые три дня конфликта с Ираном там использовали более 800 таких ракет.
- В конце концов президент Владимир Зеленский заявил, что 11 стран обратились за помощью к Украине, чтобы помочь с противодействием "Шахедам". Речь идет как о странах Ближнего Востока, так и о странах Европы.
- Военные эксперты и политологи объяснили, почему Украина пошла на такое решение и чем оно выгодно для нашего государства. Подробнее читайте в материале 24 Канала.