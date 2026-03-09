Почему США не уничтожат заводы по производству "Шахедов" в Иране: майор ВСУ указал на нюанс

Соединенные Штаты и Израиль продолжают наносить удары по Ирану. При этом тамошний режим до сих пор может атаковать страны Ближнего Востока своими дронами и ракетами.

Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук предположил в эфире 24 Канала, что, вероятно, США и Израилю не удается полностью выбить военно-промышленный комплекс Ирана. Тамошний режим долго готовился к войне.

В чем проблема?

По словам Ткачука, если США нуждаются в украинских экипажах для борьбы с иранскими беспилотниками, то, судя по этому, Штаты пока не могут уничтожить места производства и хранения этих "Шахедов".

В этом нет ничего удивительного. Иран на протяжении последних 40 лет активно готовился к войне. Сейчас видно, что это им успешно удалось.

В прошлом году весь мир облетело видео об их огромных цехах, туннели, где хранят иранское вооружение. Они готовились. Вероятно, была еще и недооценка возможностей Ирана,

– сказал Ткачук.

Можно предположить, что США и Израиль пока не способны уничтожить военно-промышленный комплекс Ирана. Они наносят удары, но он продолжает работать. В частности это и касается производства "Шахедов".

Обратите внимание! Первая группа украинских специалистов уже отправилась на Ближний Восток, где поможет бороться против иранских "Шахедов".

