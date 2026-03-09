Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук припустив в ефірі 24 Каналу, що, ймовірно, США та Ізраїлю не вдається повністю вибити військово-промисловий комплекс Ірану. Тамтешній режим довго готувався до війни.

В чому проблема?

За словами Ткачука, якщо США потребують українські екіпажі для боротьби з іранськими безпілотниками, то, судячи з цього, Штати поки не можуть знищити місця виробництва та зберігання цих "Шахедів".

В цьому немає нічого дивного. Іран упродовж останніх 40 років активно готувався до війни. Зараз видно, що це їм успішно вдалося.

Минулого року увесь світ облетіло відео про їхні величезні цехи, тунелі, де зберігають іранське озброєння. Вони готувалися. Ймовірно, була ще й недооцінка спроможностей Ірану,

– сказав Ткачук.

Можна припустити, що США та Ізраїль поки що не спроможні винищити військово-промисловий комплекс Ірану. Вони завдають ударів, але він продовжує працювати. Зокрема це й стосується виробництва "Шахедів".

Зверніть увагу! Перша група українських спеціалістів вже вирушила на Близький Схід, де допоможе боротися проти іранських "Шахедів".

