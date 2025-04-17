У Трампа есть интересная просьба к Европе: чем примечательна поездка Рубио и Уиткоффа во Францию
- Встреча свидетельствует о новой фазе переговорного процесса и признании Европы как полноправного участника, без давления на ЕС по санкциям против России.
- В Европе обсуждается возможное возобновление сотрудничества с Россией в энергетическом секторе, что вызывает беспокойство относительно достаточного давления на Россию.
- Встреча в Париже имеет целью выработать общую позицию Украины, Европы и США для усиления давления на Россию с целью прекращения войны.
17 апреля в Париже украинская делегация встретится с "коалицией желающих", а также с американскими представителями. Из США на встречу прибыли Стив Уиткофф и Марко Рубио. Будут обсуждать, в частности, и урегулирование войны в Украине. Эта встреча свидетельствует о важных сдвигах в переговорном процессе.
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала отметил, что встреча в Париже с участием госсекретаря США Марко Рубио и Спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа свидетельствует о нескольких важных моментах. Во-первых, разговоры о том, что Рубио и Уиткофф якобы соревнуются за пост госсекретаря США, – это лишь домыслы.
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А во-вторых – это положительный сдвиг в переговорном процессе.
Чем важна трехсторонняя встреча
"Присутствие украинской делегации и контакты в формате "на троих" – между Украиной, Европой и США – для меня является свидетельством того, что переговоры о возможном прекращении российско-украинской войны перешли на совершенно новую, качественную фазу. Не могу сказать, что она финальная, но она уже очень близка к этому", – отметил Клочок.
Он добавил, что фактически США так признают субъектность Европы как полноправного участника переговорного процесса. Европа пыталась максимально деликатно и дипломатично донести до Дональда Трампа, что она должна быть частью этого процесса. Это удалось благодаря дипломатическим шагам как со стороны США, так и со стороны Европы.
Америка публично не давила на ЕС с требованием снять санкции с России, и, по словам Клочко, это стало важным сигналом для достижения взаимопонимания.
"Даже Россия уже начала менять риторику в отношении Европы. Вспомните – недели три назад были заявления, что, мол "мы готовы общаться с европейцами – чтобы они нас понимали". То есть ситуация изменилась. Сегодня я не видел ни одного критического заявления со стороны Кремля относительно переговоров в Париже. И это важно – потому что речь идет именно об обсуждении прекращения российско-украинской войны", – сказал Клочок.
Недостаточное давление со стороны Европы
Валерий Клочок рассказал, что издание BBC опубликовало интересный материал со ссылкой на американских комментаторов. Те заявляют, что Трамп просит Европейский Союз применить "кнут" в отношении России.
Вдумайтесь: речь идет об усилении давления,
– сказал Клочок.
Он также отметил, что в Европе стало больше разговоров о возможном возобновлении сотрудничества с Россией в энергетическом секторе. В частности, снова были сообщения о том, что ЕС не поддержал решение о продлении санкций на поставки, в частности, сжиженного природного газа. Также активно обсуждается увеличение поставок газа по трубопроводам и рост объемов импорта нефти из России.
Европа не демонстрирует достаточного давления на Россию. Мы часто высказываем претензии к США, но Европа, откровенно говоря, не слишком опережает их в этом вопросе,
– добавил Валерий Клочок.
Он подытожил, что встреча в Париже свидетельствует о попытке выработать общую, триединую позицию – Украина, Европа и США. Речь идет о координации усилий для усиления давления на Россию, чтобы достичь прекращения огня, а затем – перейти к переговорам по мирному соглашению.