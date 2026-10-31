"Подготовка к торговле с РФ": как администрация Трампа оказывает давление на Литву из-за белорусского калия

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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Торговый трамплин для Кремля

По его словам, Вашингтон стремится уменьшить зависимость от поставок удобрений из Канады и сократить финансовые расходы для собственных фермеров. Однако такое давление на балтийских союзников свидетельствует о кардинальном изменении внешнеполитических приоритетов Белого дома.

Эксперт убежден, что публичные заявления о трудностях аграрного сектора в США призваны создать основу для будущих соглашений с государствами-агрессорами.

Я не исключаю, что эта история со странами Балтии и эти заявления – это подготовка к следующим деловым сделкам между Соединенными Штатами, возможно, Беларусью, но не исключено, что в перспективе и с Российской Федерацией. Сейчас начинают вбрасывать в американское информационное пространство тезис о том, что американские фермеры страдают из-за нехватки удобрений– подчеркнул Игорь Рейтерович.

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Аналитик обратил внимание на то, что Беларусь традиционно используется как своеобразный торговый трамплин. К тому же этот регион остается в зоне геополитических интересов Китая, а любые уступки подрывают санкционную дисциплину Европейского Союза. Требование ослабить ограничения в отношении прямого союзника Кремля несет существенные риски для общей безопасности Европы и напрямую вредит интересам Украины.

Обратите внимание! До введения санкций Беларусь была важным поставщиком калия для США. В 2017–2021 годах страна в среднем продавала американским покупателям около 635 тысяч тонн калия в год.

Что известно об экспорте белорусского калия

Ранее стало известно, что после смягчения американских санкций первое судно с 30 тысячами тонн белорусских калийных удобрений уже успешно доставили в США.

Напомним, что санкции США ввели санкции против Беларусипосле президентских выборов 2020 года, которые Вашингтон назвал сфальсифицированными, и жесткого подавления протестов режимом Александра Лукашенко. В 2021 году американские санкции распространились, в частности, на государственного производителя калия "Беларуськалий".