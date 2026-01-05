В похищении Мадуро сыграли роль таинственные дроны

Стелс-дроны RQ-170 были использованы в операции под названием "Абсолютная решимость", в рамках которой произошло похищение президента Венесуэлы вместе с его женой. Воздушные силы США запустили как минимум один, а вероятно сразу несколько таких БпЛА.

Это стало редким примером фактически публичного применения такого сверхсекретного вооружения. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Актуально Заплатит более высокую цену, чем Мадуро, – Трамп пригрозил временному президенту Венесуэлы

Что известно о дронах, которые помогли задержать Мадуро?

Беспилотник RQ-170 Sentinel относится к числу самых закрытых и малоизвестных образцов вооружения армии США. По оценкам, американские военные могут иметь лишь несколько десятков таких аппаратов, а значительная часть информации о них до сих пор находится под грифом секретности.

Впрочем, как отмечает издание The War Zone, в использовании этих дронов для операции в Венесуэле нет ничего неожиданного, ведь именно для подобных задач RQ-170 и создавались.

Основное назначение аппарата заключается в скрытой разведке и длительном наблюдении за критически важными целями глубоко на территории противника.

В Defense Express также напоминают, что ранее США отрабатывали совместное применение RQ-170 с пилотируемой авиацией.

В частности, во время учений в августе 2020 года эти дроны действовали вместе с истребителями F-35A, F-22 и F-15E, стратегическими бомбардировщиками B-2A Spirit, а также самолетом радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.

Несмотря на высокий уровень секретности, известно, что RQ-170 находится на вооружении уже более 15 лет, по меньшей мере с момента, когда США официально признали его существование.

Он является разработкой подразделения Sku

nk Works оборонного гиганта Lockheed Martin.

Предположительно, аппарат оснащен радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой, способен обнаруживать подвижные наземные цели, а также имеет средства радиоэлектронной и технической разведки.

Подробности операции "Абсолютная решимость"