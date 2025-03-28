Не финансируется, – Рубио отрицает возобновление программы по похищению украинских детей

В США опровергли информацию о том, что якобы возобновлена работа программы по расследованию похищений украинских детей Россией. Сейчас эта программа не работает и не финансируется.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио, которое прозвучало во время общения с журналистами.

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Рубио прокомментировал, что сейчас с программой по похищенным украинским детям

В СМИ появилась информация, что Госдепартамент США предоставит краткосрочное финансирование программе Ukraine Conflict Observatory, которая занимается отслеживанием похищенных Россией украинских детей. Впрочем, Марко Рубио опроверг сообщения в СМИ.

Госсекретарь отметил, что программа не работает и не финансируется.

Программа не работает, она не финансируется. Она была частью сокращений, которые были сделаны, но мы обеспечили безопасность данных и гарантировали, что они у нас есть и могут быть переданы любым соответствующим органам, и мы предоставим отчет Конгрессу,

– заявил Рубио.

Ранее администрация США прекратила финансирование исследования Йельского университета о депортации украинских детей в Россию. В СМИ предполагали, что из-за этого могли также удалить все данные о преступлениях страны-агрессора. Впрочем, в Госдепе заверили, что все собранные данные сохранены.