Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо, яка пролунала під час спілкування з журналістами.

Дивіться також В Україну повернули дитину українського воїна, яка через жахи окупації перестала розмовляти

Рубіо прокоментував, що зараз з програмою щодо викрадених українських дітей

У ЗМІ з'явилася інформація, що Держдепартамент США надасть короткострокове фінансування програмі Ukraine Conflict Observatory, яка займається відстеженням викрадених Росією українських дітей. Втім, Марко Рубіо спростував повідомлення у ЗМІ.

Держсекретар наголосив, що програма не працює та не фінансується.

Програма не працює, вона не фінансується. Вона була частиною скорочень, які були зроблені, але ми забезпечили безпеку даних і гарантували, що вони в нас є і можуть бути передані будь-яким відповідним органам, і ми надамо звіт Конгресу,

– заявив Рубіо.

Раніше адміністрація США припинила фінансування дослідження Єльського університету про депортацію українських дітей до Росії. У ЗМІ припускали, що через це могли також видалити всі дані щодо злочинів країни-агресорки. Втім, у Держдепі запевнили, що всі зібрані дані збережені.