Рішення про припинення програми Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, що називається Ukraine Conflict Observatory, було прийняте після того, як Трамп наказав провести масштабний перегляд витрат, які, за його словами, є марнотратством і не відповідають інтересам США, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відомо

Фінансування надається на короткий період, поки виконавці Conflict Observatory забезпечують належну передачу критично важливих даних про дітей відповідним органам,

– заявив представник Держдепартаменту.

"Це частина стандартних процедур закриття програм, що припиняються", додав він.

На початку березня демократичні законодавці закликали адміністрацію Трампа відновити програму.

Закриття ініціативи викликало занепокоєння через можливу втрату доступу до великого обсягу інформації, включаючи супутникові знімки та інші дані щодо близько 30 000 дітей, вивезених з України.