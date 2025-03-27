Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

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Из оккупации вернули еще троих детей

Ермак сообщил, что в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA еще 3 украинских детей удалось спасти с временно оккупированной территории. Среди спасенных несовершеннолетних – ребенок украинского военного, которая из-за ужасов оккупации перестала разговаривать.

Также удалось вернуть малышку, матери которого угрожали отобрать ребенка и отправить в интернат, а также подростка, который наконец воссоединился с семьей после долгой разлуки и постоянной угрозы со стороны оккупантов.

Важно! По информации Министерства образования Украины на временно оккупированных территориях находится около 600 тысяч украинских детей.

Согласно официальным данным, с временно оккупированных территорий было депортировано или похищено около 20 тысяч украинских детей. Удалось вернуть в Украину 1247 несовершеннолетних.

Напомним, что во время телефонного разговора Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсуждали судьбу детей, которых незаконно депортировала Россия. Американский лидер пообещал помощь в возвращении домой похищенных из Украины детей.