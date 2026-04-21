Мадьяр честно ответил, вернутся ли деньги Ощадбанка в Украину
Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не будет обсуждать возвращение заблокированных активов "Ощадбанка" с президентом Владимиром Зеленским до официального вступления в должность. В то же время он выразил сомнения относительно обстоятельств инцидента и пообещал сосредоточиться на "более важных вопросах" после назначения.
Мадьяр также заявил, что нет полной картины ситуации. Об этом пишет венгерское издание Telex.
Смотрите также Ощадбанк подал судебный иск против России на более чем 1 миллиард долларов
Что заявил Мадьяр о возвращении денег украинского Ощадбанка?
Будущий глава венгерского правительства Петер Мадьяр заявил, что вопрос возвращения заблокированных в Венгрии активов украинского Ощадбанка будет обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только после официального вступления в должность.
Комментируя обвинения Киева в адрес предыдущего правительства, которое возглавлял Виктор Орбан, Мадьяр отметил, что пока нет полной картины событий и он видел "только пропагандистские новости". Политик выразил сомнение относительно многих деталей дела и призвал подходить к оценкам со "здравым смыслом".
По его словам, после вступления в должность он будет иметь с украинским лидером "более важные темы для разговора", чем ситуация с Ощадбанком. В то же время Мадьяр пообещал открыть нефтепровод "Дружба".
Важно! Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что абсолютно понятно, что сейчас Украина попытается договориться с новым правительством в Венгрии по возврату этих средств. Однако, не стоит ожидать мгновенный результат. Могут быть разные сценарии и они больше будут зависеть от политической воли, чем от юридических процедур.
Что известно о похищении украинских денег в Венгрии?
Инцидент произошел 6 марта 2026 года, когда в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля Ощадбанка, перевозившие валюту и банковские металлы. По данным банка, речь шла о 40 миллионах долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.
Венгерские власти удерживали украинских инкассаторов без возможности связи с ними. Известно, что начато расследование по подозрению в отмывании средств. Кроме того, украинская сторона приняла решение об аресте активов до завершения следствия.
Украинская сторона назвала эти действия незаконными и заявила о намерении привлечь виновных к ответственности. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Киев будет добиваться возвращения средств и наказания причастных.
После победы партии "Тиса" на парламентских выборах и смены власти в Венгрии Украина уже частично пересмотрела свою позицию относительно отношений с Будапештом, в частности отменила рекомендации воздерживаться от поездок в страну.