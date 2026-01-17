Обнародовано архивное видео реакции Трампа на согласие Зеленского с прекращением огня

В начале своего второго президентского срока Дональд Трамп настаивал на прекращении огня между Украиной и Россией. Сначала речь шла лишь о 30 днях перемирия.

10 мая Киев посетили три лидера Европы: президент Франции Макрон, премьер Великобритании Стармер, канцлер Германии Мерц и премьер Польши Туск. Они встретились с Зеленским, а затем совместно с ним провели телефонный звонок с Дональдом Трампом, передает 24 Канал со ссылкой на France TV.

Как Трамп отреагировал на согласие Зеленского с перемирием?

Европейские союзники позвонили американцу, чтобы сообщить ему о том, что украинский президент согласился с предложением США по 30-дневному перемирию.

Французский общественный вещатель обнародовал уникальные кадры того самого разговора.

Сначала слышно, как Эммануэль Макрон извиняется перед Трампом, что беспокоит его так рано.

После этого он просит президента США провести с лидерами Европы и Владимиром Зеленским совместный звонок. На вопрос американца, а что же произошло, француз отвечает, что украинский президент принял предложение США о 30-дневном прекращении огня.

Он (Владимир Зеленский – 24 Канал) все принял? Ну что ж. Нобелевская премия мира за это,

– говорит тогда Трамп.

На другом кадре, снятом через несколько минут, Макрон в окружении коллег звонит к американскому президенту. Слово берет Владимир Зеленский. Он предупреждает Трампа, что их слушают много журналистов. Также политик призывает ввести санкции против России, если она отвергнет перемирие. Тем временем президент США выражает уверенность, что Путин согласится на прекращение огня.

Как Трамп отказался от идеи перемирия?