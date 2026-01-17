10 травня до Києва завітали три лідери Європи: президент Франції Макрон, прем'єр Британії Стармер, канцлер Німеччини Мерц та прем'єр Польщі Туск. Вони зустрілися із Зеленським, а потім спільно з ним провели телефонний дзвінок із Дональдом Трампом, передає 24 Канал із посиланням на France TV.

Як Трамп відреагував на згоду Зеленського із перемир'ям?

Європейські союзники зателефонували американцю, щоб повідомити його про те, що український президент погодився із пропозицією США щодо 30-денного перемир'я.

Французький суспільний мовник оприлюднив унікальні кадри тієї самої розмови.

Спершу чути, як Еммануель Макрон вибачається перед Трампом, що турбує його так рано.

Після цього він просить президента США провести з лідерами Європи та Володимиром Зеленським спільний дзвінок. На запитання американця, а що ж сталося, француз відповідає, що український президент прийняв пропозицію США про 30-денне припинення вогню.

Він (Володимир Зеленський – 24 Канал) все прийняв? Ну що ж. Нобелівська премія миру за це,

– каже тоді Трамп.

На іншому кадрі, знятому через кілька хвилин, Макрон в оточенні колег телефонує до американського президента. Слово бере Володимир Зеленський. Він попереджає Трампа, що їх слухають багато журналістів. Також політик закликає запровадити санкції проти Росії, якщо вона відкине перемир'я. Тим часом президент США висловлює впевненість, що Путін погодиться на припинення вогню.

Розмова лідерів Європи, Зеленського і Трампа 10 травня 2025 року: дивіться відео

Як Трамп відмовився від ідеї перемир'я?