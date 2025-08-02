Россияне продвинулись к Родинскому: разведка Британии заявила об угрозе для Покровска
- Российские войска пытаются захватить Покровск.
- Оккупанты достигли успехов на северо-восток от Покровска, блокируя логистические маршруты, в частности в районе автодороги Н-32 и села Родинское.
Оккупанты усиливают попытки охватить Покровск - ключевой украинский логистический узел, который поддерживает операции в Донецкой области. Ситуация там очень сложная.
По данным СМИ, российские войска приближаются к захвату Покровска, блокируя транспортные артерии и создавая засады на украинские подразделения, что существенно усложняет оборону города. Успехи врага связывают с элитными подразделениями беспилотников, которые ранее были развернуты на Курщине, а теперь перенаправлены в Покровск, передает 24 Канал.
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Какова ситуация в Покровске?
По данным британской разведки, в течение последней недели россияне достигли постепенных успехов к северо-востоку от Покровска, пытаясь обойти его и перерезать логистические маршруты и наземные линии связи.
Оккупанты продвинулись на запад в районе автодороги Н-32, в частности в направлении села Родинское, через которое проходит главный северный путь снабжения Покровска. Также захватчики получили территории к югу от трассы, продвинувшись в районе Миролюбовки.
Недавно также российские ДРГ пытались проникнуть в южную часть Покровска.
Вероятно, именно направление на Покровск стало для России приоритетным после захвата Авдеевки в феврале 2024 года.