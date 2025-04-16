"Количество критических ошибок Трампа растет": какие могут быть последствия

Заявления президента США Дональда Трампа постоянно противоречат друг другу. Хотя старая система международных отношений неэффективна, однако он может все рушить, не предлагая ничего нового. Количество его ошибок растет.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Валентин Гладких. По его словам, это может закончиться плохо или для Трампа, или для Штатов, или для всего человечества.

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Диссонанс в заявлениях Трампа

В рамках усилий по резкому сокращению государственных расходов США могут закрыть десятки посольств по всему миру. Валентин Гладких отметил, что Штаты стали глобальным игроком не благодаря позиции изоляционизма, а наоборот – благодаря активному вмешательству, хоть иногда невольному, в решение глобальных проблем. Сегодня Трамп будто решил отойти от глобальной проблематики.

Также есть много вопросов к позиции Трампа по конфронтации с Китаем, торговые войны, пошлины, которые он сейчас ввел. С другой стороны, американский лидер ведет переговоры с Россией, которая является партнером КНР. Показательным моментом является взятие в плен граждан Китая, которые воевали на стороне России.

Это такой непрозрачный намек и сигнал в Белый дом, что пока вы ищете взаимопонимания с Россией и надеетесь, что Москва будет на вашей стороне в противостоянии с Пекином, то граждане Китая участвуют в войне на стороне россиян против Украины,

– подчеркнул политолог.

По его мнению, вряд ли китайцы пошли воевать на стороне России без молчаливого согласия правительства КНР. То есть вместо того, чтобы поддерживать Украину, которая воюет с Россией, которая имеет тесное сотрудничество с Китаем, которого американцы считают потенциальным врагом, президент США решил наладить отношения с Россией.

Поэтому в заявлениях Трампа наблюдается большой диссонанс. Система международных отношений, которая сложилась после Второй мировой войны, столкнулась с новой реальностью и продемонстрировала свою неэффективность. Однако лидер Штатов хочет ее разрушить, не предлагая ничего нового.

Количество критических ошибок нарастает. Думаю, что это закончится очень плохо или для США, или для Дональда Трампа. Или для всего человечества,

– предположил Гладких.

Напомним, Дональд Трамп заявил о пользе пошлин для США. По его словам, введенные пошлины якобы уже дают положительный результат для экономики США. Он объясняет, что стоимость бензина, пищевых продуктов и остальных снижается.