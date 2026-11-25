В случае агрессии России против Европейского Союза или НАТО наибольший удар грозит именно Эстонии. Политтехнолог Юрий Подорожний назвал эту балтийскую страну первоочередной целью Кремля при любых условиях.

Об этом он рассказал в эфире 24 Канала, комментируя вероятные сценарии расширения агрессии со стороны Москвы. По его словам, несмотря на опасения спецслужб относительно Польши, Румынии или Молдовы, под наибольшим ударом находятся страны Балтии.

Угроза для Эстонии и неожиданная вторая цель

Аналитик подчеркнул, что именно Таллинн окажется в центре возможного конвенционного удара, если Кремль решится на прямую военную конфронтацию с Альянсом. В то же время второй потенциальной целью для России эксперт неожиданно назвал Норвегию из-за общей сухопутной границы и стратегических ресурсов.

Из всей Европы, пожалуй, Эстония является страной, которая находится под наибольшей угрозой в случае, если Российская Федерация нападет на Европейский Союз, а возможно, и на НАТО. Второй страной, которую я бы совершенно неожиданно назвал, является Норвегия, с которой у России есть общая граница. И Норвегия была бы самой интересной целью. Но тем не менее Эстония остается целью номер один при любых обстоятельствах,

– подчеркнул Юрий Подорожний.

Он также сделал акцент на солидарности прибалтийских государств с Украиной. Эстония, Литва и Латвия направляют значительную часть своих бюджетов на непосредственную помощь украинским силам обороны, подтверждая свою позицию реальными делами, а не только политическими заявлениями.

Юрий Подорожний об угрозе со стороны РФ и ограничениях для нападения: видео

Ограничение полномочий Трампа после выборов

Кроме того, комментируя планы Дональда Трампа заставить стороны сесть за стол переговоров до 3 января, эксперт выразил сомнение в неограниченности его действий. Изменение баланса сил в Конгрессе США существенно сузит свободу действий американского лидера.

Часть депутатов верхней палаты, Сената, готова поддержать импичмент. Если часть республиканцев поддержит импичмент, у Трампа впереди будут два года судебных разбирательств и доказательств. Ему придется больше торговаться и чаще соглашаться на те или иные условия, которые будут ему навязывать обе палаты американского парламента,

– отметил эксперт.

Ранее аналитики подчеркивали, что ключевым барьером перед сухопутным вторжением РФ в Прибалтику остается американский контингент. В то же время официальный Таллинн в ответ на диверсии уже закрывает границы и разрабатывает цифрового двойника государства для защиты системы управления страной.