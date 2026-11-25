Про це він розповів у ефірі 24 Каналу, коментуючи ймовірні сценарії розширення агресії Москви. За його словами, попри побоювання розвідок щодо Польщі, Румунії чи Молдови, під найбільшим ударом перебувають країни Балтії.

Adv

популярні відео

Загроза для Естонії та несподівана друга ціль

Аналітик наголосив, що саме Таллінн опиниться в центрі можливого конвенційного удару, якщо Кремль зважиться на пряму військову конфронтацію з Альянсом. Водночас другою потенційною ціллю для Росії експерт несподівано назвав Норвегію через спільний суходільний кордон і стратегічні ресурси.

Із всієї Європи, напевно, Естонія є країною, яка під найбільшою загрозою в разі того, що Російська Федерація нападе на Європейський Союз, а можливо і на НАТО. Другою країною, як я дуже несподівано назвав би, це Норвегія, де росіяни мають спільний кордон. І Норвегія була б найцікавішою ціллю. Але тим не менше Естонія залишається ціллю номер один за будь-яких обставин– підкреслив Юрій Подорожній.

Реклама

Він також акцентував на солідарності балтійських держав з Україною. Естонія, Литва та Латвія спрямовують значну частину своїх бюджетів на безпосередню допомогу українським силам оборони, підтверджуючи позицію реальними справами, а не лише політичними заявами.

Юрій Подорожній про загрозу РФ та обмеження для нападу: відео

Обмеження повноважень Трампа після виборів

Крім того, коментуючи плани Дональда Трампа змусити сторони до переговорів до 3 січня, експерт висловив сумнів у необмеженості його дій. Зміна балансу сил у Конгресі США істотно звузить свободу рішень американського лідера.

Частина депутатів Верхньої палати, Сенату, готова підтримувати імпічмент. Якщо частина республіканців підтримає імпічмент, у Трампа будуть наступні два роки судів і доведень. Йому більше прийдеться торгуватися і більше погоджуватися на якісь речі, які йому підштовхуватимуть обидві палати американського парламенту– зазначив експерт.

Раніше аналітики наголошували, що ключовим бар'єром перед суходільним вторгненням РФ у Балтію залишається американський контингент. Водночас офіційний Таллінн у відповідь на диверсії вже закриває кордони та розробляє цифрового двійника держави для захисту управління країною.